Спецслужбы США разделились во мнении по вопросу о происхождении вируса – отчет

Спецслужбы США разделились во мнении по вопросу о происхождении вируса – отчет

В настоящее время власти КНР отказываются предоставить доступ к базе данных о коронавирусах Уханьского института вирусологии.

Спецслужбы США на данный момент не могут прийти к четкому выводу о том, является ли пандемия COVID-19 следствием передачи вируса от животного к человеку или его незапланированной "утечки" из какой-либо лаборатории.

Это следует из отчета, опубликованного в пятницу офисом главы Национальной разведки США, сообщает "Голос Америки".

В докладе отмечается, что прояснить происхождение коронавируса более подробно вряд ли получится.

Согласно отчету, разведывательные ведомства США разделились во мнении по вопросу о происхождении вируса, однако аналитики не склонны думать, что вирус был разработан в качестве биологического оружия. В большинстве федеральных агентств США также не считают, что коронавирус был создан методом генной инженерии.

По данным американской разведки, Уханьский институт вирусологии в КНР участвовал в создании коронавирусов, однако из имеющихся данных неясно, был ли SARS Cov-2 генетически сконструирован учеными.

Информация о том, что исследователи Уханьской лаборатории обратились за медицинской помощью для лечения респираторного заболевания в ноябре 2019 года, "не указывает на происхождение пандемии", говорится в отчете.

По данным четырех разведывательных агентств США, участвовавших в подготовке доклада, можно "с низкой степенью уверенности" заявить, что вирус изначально передался от животного человеку. Пятое разведывательное агентство пришло к выводу, что первое заражение человека коронавирусом произошло в связи с деятельностью Уханьской лаборатории.

Высокопоставленные официальные лица США, участвовавшие в составлении отчета, выразили надежду, что Китай все же предоставит общественности материалы, касающиеся происхождения коронавируса.

В настоящее время власти КНР сопротивляются проведению международного расследования происхождения коронавируса, и отказываются предоставить доступ к базе данных о коронавирусах Уханьского института вирусологии. Институт по-прежнему остается источником слухов о проблемах с обеспечением мер безопасности в его биолабораториях.

Напомним, столичные врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, и призывают вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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