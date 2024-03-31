"Спецслужбы вживили террористам в мозг чипы": генерал-майор РФ выдал свою версию о теракте в "Крокусе"

Российский генерал-майор Владимир Овчинский нашел "след" западных спецслужб в теракте, который произошел в "Крокус Сити Холл" 22 марта.

Об этом он заявил в эфире пропагандистского "Первого канала".

По его словам, западные спецслужбы вживили в мозг террористам из Таджикистана чипы и руководили их действиями.

"Им отключили сознание, там, скорее всего, в комплексе действовали, психотропные вещества, нейропсихологическое программирование, и, возможно, чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. К примеру, эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей… Ясно, что это хорошо организованный террористический акт на уровне западных спецслужб. Только у них есть такие средства воздействия на людей", — о такой версии заявил Овчинский.

Напомним, после теракта в "Крокус Сити Холл", граждане Таджикистана начали массово бежать из России.

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