Спецтрибунал за преступление агрессии России против Украины должен привлечь к ответственности 20 руководителей

Остальные российские военные преступники будут отвечать за совершенные преступления в других судах.

За преступление агрессии России против Украины суд должен привлечь к ответственности ориентировочно 20 представителей политического и военного руководства РФ.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич в эфире программы "Укринформ. Вечерний стрим".

Антон Кориневич назвал преступление агрессии элитарным преступлением, которое может совершаться только находящимся в должности или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны.

"То есть вероятно – это будет решать трибунал (по преступлению агрессии России против Украины – ред.), это будут решать судьи, кого привлекать к ответственности… Это, возможно, может быть 20 человек – топпредставителей политического и военного руководства РФ", – сказал Кориневич.

Он добавил, что это могут быть постоянные члены Совбеза России, принимавшие решение об агрессии против Украины, а также те, кто предпринимал шаги по выполнению этого решения – командующие родов войск, командующие Росгвардией, вооруженные силы РФ.

Дипломат подчеркнул, это не означает, что наказание ограничится условными 20 топ-чиновниками РФ, а все остальные не должны нести ответственности.

"Имеют, просто за другие преступления, в частности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид — в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде. То есть то, что преступление агрессии элитарное и за него, очевидно, не будет наказано большое количество лиц, не означает, что основной массив российских военных преступников – эти тысячи и тысячи – останутся безнаказанными», добавил дипломат.

Между тем, в Минэнерго заявили, что Украина не будет вести переговоры с Россией по контракту на транзит газа. Напомним, что в 2024 году завершается его действие.

Читайте также: