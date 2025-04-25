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Спектакль для отсутствующих в комнате: брат Вэнса прокомментировал ссору Зеленского с Трампом
Нейт Вэнс не исключает, что это «шоу о костюме» могло быть разыграно для кремлевского диктатора Владимира Путина.
Кузен вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейт Вэнс заявил, что скандал в Овальном кабинете из-за якобы «пренебрежения дресскодом» со стороны президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в феврале этого года был лишь «спектаклем».
Об этом Нейт Вэнс рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung Magazin.
По мнению Нейта, эта пьеса была разыграна для «кого-то, кого не было в комнате, возможно, для Путина».
Нейт также рассказал, что однажды он заходил к своему кузену в Белый дом. Братья даже сделали общее фото, на котором Нейт одет в обычные джинсы, рубашку и бейсболку. Но на вопрос журналистов, был ли это акт солидарности с Зеленским, кузен Вэнса ответил, что это просто стечение обстоятельств.
«Я спросил у Джея Ди: эй, я не хочу казаться циничным, но у меня нет костюма. Это проблема? Он ответил: не волнуйся, просто заходи. У нас постоянно бывают посетители», — поделился Нейт.
Он добавил, что вице-президенту известно об обещании Зеленского одеть костюм только после окончания войны.
«Мы об этом говорили, он не глупый. И он не воспринял это как неуважение. Это одна из причин, почему я считаю, что весь спектакль с Зеленским в Овальном кабинете был направлен на кого-то, кто не был в комнате», — отметил он.
Нейт Вэнс также не исключает, что это шоу могло быть разыграно для кремлевского диктатора Владимира Путина.
Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского. Чиновника возмутили слова, что якобы он оправдывает действия диктатора РФ Владимира Путина.