Сеть взорвало видео спасения зрителей в Disney World: каскадер бросился под гигантский валун

Сотрудник тематического парка Walt Disney World во Флориде получил травмы, пытаясь остановить гигантский бутафорский валун, во время шоу вылетевший в сторону зрителей.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что инцидент произошел во время живого выступления «Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!». Выступление воспроизводит знаменитую сцену из фильма «В поисках утраченного ковчега». Во время шоу реквизит весом около 180 кг (400 фунтов), изготовленный из резины, взлетел с направляющих рельсов и покатился прямо на толпу.

На видеозаписях очевидцев видно, как работник парка мгновенно среагировал и устремился на сечение объекта. Он заблокировал его путь к трибунам своим телом. От удара мужчина упал и не смог подняться, после чего к нему подбежали коллеги.

Администрация Disney в среду подтвердила факт инцидента. Также отметили, что актер выздоравливает под наблюдением врачей. Компания заявила о временном изменении этого элемента шоу до завершения полного расследования службой безопасности. Спикер парка уточнил, что причиной аварии стал технический сбой — декорация «съехала с рельсов».

Также отмечается, что зрители, ставшие свидетелями происшествия, называют поступок мужчины настоящим спасением. Один из очевидцев в комментарии журнала People отметил, что каскадер буквально уберег людей от серьезных травм. Сейчас шоу продолжает работу, но опасная сцена с валуном временно исключена из программы.

