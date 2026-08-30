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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Спердалять на войну": в Познани поляки избили мужчину, приняв его за украинца (фото)

В Познани мужчину избили, ошибочно приняв его за украинца. Во время нападения звучали оскорбления в адрес УПА и Бандеры.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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"Спердалять на войну": в Познани поляки избили мужчину, приняв его за украинца (фото)

Избиение в Польше / © Фото из открытых источников

В польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя, по ошибке приняв его за украинца. Во время инцидента нападавшие выкрикивали оскорбления и требовали от мужчины «спередалять на войну».

Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщается, во время нападения мужчину также оскорбляли, вспоминая Украинскую повстанческую армию и Степана Бандеру.

Избиение в Познани. Скорное видео / © скрин с видео

Избиение в Познани. Скорное видео / © скрин с видео

По предварительной информации, причиной агрессии стало то, что нападавшие считали потерпевшего гражданином Украины. На самом деле, мужчина им не был.

Как уже говорилось, инцидент произошел в Познани. Обстоятельства конфликта и детали нападения уточняют.

Во время конфликта нападавшие использовали антиукраинские высказывания и исторические лозунги, связанные с УПА и Бандерой.

Подробности относительно количества нападавших, состояния потерпевшего, а также того, задержала ли полиция причастных к инциденту, пока не сообщаются.

Напомним, во Вроцлаве депутаты решали, что делать с украинцами. Представители PiS потребовали изменить документ и подняли вопрос относительно украинцев призывного возраста.

Между тем, Министерство иностранных дел Польши сообщило, что украинцы в стране демонстрируют высокий уровень экономической активности, а их уровень занятости достиг 78% .

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