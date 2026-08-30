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"Спердалять на войну": в Познани поляки избили мужчину, приняв его за украинца (фото)
В Познани мужчину избили, ошибочно приняв его за украинца. Во время нападения звучали оскорбления в адрес УПА и Бандеры.
В польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя, по ошибке приняв его за украинца. Во время инцидента нападавшие выкрикивали оскорбления и требовали от мужчины «спередалять на войну».
Об этом пишут местные СМИ.
Как сообщается, во время нападения мужчину также оскорбляли, вспоминая Украинскую повстанческую армию и Степана Бандеру.
По предварительной информации, причиной агрессии стало то, что нападавшие считали потерпевшего гражданином Украины. На самом деле, мужчина им не был.
Как уже говорилось, инцидент произошел в Познани. Обстоятельства конфликта и детали нападения уточняют.
Во время конфликта нападавшие использовали антиукраинские высказывания и исторические лозунги, связанные с УПА и Бандерой.
Подробности относительно количества нападавших, состояния потерпевшего, а также того, задержала ли полиция причастных к инциденту, пока не сообщаются.
Напомним, во Вроцлаве депутаты решали, что делать с украинцами. Представители PiS потребовали изменить документ и подняли вопрос относительно украинцев призывного возраста.
Между тем, Министерство иностранных дел Польши сообщило, что украинцы в стране демонстрируют высокий уровень экономической активности, а их уровень занятости достиг 78% .