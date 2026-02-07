ТСН в социальных сетях

Спецназначители "Альфы" ударили по заводу ракетного топлива в РФ: появилось видео

На заводе в Тверской области россияне изготовляли компоненты горючего «децилин-М» для ракет Х-55 и Х-101.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Горит подсанкционный опытный завод в Тверской области

Горит подсанкционный опытный завод в Тверской области / © скриншот с видео

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по стратегическому объекту в Тверской области РФ. Под огнем оказался опытный завод в поселке Редкино, где оккупанты производили децилин-М — критически важный компонент горючего для крылатых ракет типов Х-55 и Х-101.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в СБУ.

Удар нанесли военные Центру спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины.

Кроме ракетного топлива, на пораженном заводе также производят топливные примеси для дизельного горючего и авиационного керосина.

После попадания беспилотников на территории завода начался масштабный пожар — над объектом зафиксировали столб черного дыма.

Сервис FIRMS, в режиме реального времени отслеживающий пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

Напомним, ранее СБУ устроила по пяти вражеским аэродромам, 15 бортов РФ поражено.

