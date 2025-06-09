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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Спецоперация "Паутина" напугала Пентагон — США ищут способы защиты от подобных атак

Дешевые дроны становятся новой угрозой, к которой у Пентагона нет эффективного ответа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дроны меняют ход войны

Дроны меняют ход войны / © Associated Press

Дешевые ударные дроны представляют серьезную угрозу для военных баз и гражданской инфраструктуры. Специальная операция украинских спецслужб «Паутина» наделала переполох в Пентагоне. США работают над тем, чтобы научиться обороняться в случае похожих угроз.

Об этом пишет USA Today.

1 июня дроны Службы безопасности Украины поразили стратегические самолеты на российских авиабазах. Это продемонстрировало, насколько уязвимы даже мощные государства перед новыми технологиями, которые быстро эволюционируют.

«Мы даже близко не подошли к решению этой проблемы. Никто не знает, как защитить военные объекты от роев дронов», — признал один из представителей Пентагона.

За прошлый год в США зафиксировано 350 вторжений дронов в воздушное пространство над военными базами. Некоторые из них могли быть попытками шпионажа или тестирования боеспособности американских систем безопасности.

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил перед Конгрессом:

«Украина, потратив всего десятки тысяч долларов, смогла нанести миллиардный ущерб России. Это полностью изменяет правила игры».

После роковой атаки дрона в Иордании в январе 2024 года, унесшей жизни трех американских солдат, Пентагон активизировал разработку средств защиты. Среди них системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, дробовики, а также сетки для перехвата беспилотников.

Военные США признают, что скорость, с которой страны адаптируют и совершенствуют технологии, создает новую реальность в области глобальной безопасности.

Напомним, спецоперация «Паутина» состоялась 1 июня. СБУ поразила четыре стратегических аэродрома в России:

  • военную авиабазу дальней авиации «Белая» в Иркутской области

  • аэродром «Оленья»

  • военный аэродром «Дягилево»

  • военный аэродром «Иваново» в Ивановской области

В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что это самая дальнобойная операция Украины, а «офис» по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.

Между тем СМИ предупредили, что Россия, очевидно, нанесет серьезный удар по Украине в ответ на спецоперацию СБУ «Паутина» в ближайшие дни.

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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