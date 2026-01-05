Спецоперация США в Венесуле: как захватили Мадуро

Мадуро предстанет перед судом / © Getty Images

США 3 января провели масштабную спецоперацию в Венесуэле и задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой. Операция стала кульминацией многомесячной тайной подготовки.

Об этом пишет Reuters.

Ключевую роль в планировании сделки сыграли элитные подразделения вооруженных сил США, в частности Delta Force. Для подготовки штурма американские военные создали точную копию резиденции Мадуро и многократно отрабатывали сценарии проникновения в здание.

С августа на территории Венесуэлы действовала небольшая группа Центрального разведывательного управления США. Она собирала подробную информацию о распорядке дня и перемещении Мадуро. Кроме того, разведка имела агента из его близкого окружения, который отслеживал передвижение венесуэльского лидера и мог в режиме реального времени указать его точное местонахождение во время проведения операции.

Операция получила кодовое название Absolute Resolve («Абсолютная решительность»). В нем было задействовано более 150 самолетов и вертолетов, в том числе истребители F-35 и F-22 и стратегические бомбардировщики B-1.

Между тем США наращивали военное присутствие в регионе: перебрасывали специальную авиацию, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и вертолеты спецназначения. За несколько недель до операции ЦРУ также нанес удар по портовой инфраструктуре, которую Вашингтон связывал с наркотрафиком, что стало частью более широкой кампании давления. Общая численность американских военнослужащих в регионе превысила 15 тысяч человек.

Напомним, в ночь на 3 января в Каракасе, Венесуэла, раздалось по меньшей мере семь взрывов. По приказу президента США Дональда Трампа под ударом находились несколько военных объектов страны, включая авиабазы «Ла-Карлотта» и «Фуэрте Тиуна», морской порт Ла-Гуайра, дом министра обороны и сигнальную антенну «Эль-Волькан».

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны в США. Им предъявили обвинения в наркотерроризме , импорте кокаина, незаконном владении пулеметами и взрывчаткой, а также заговоре против США.

Пока официально американские власти не раскрывали данные о возможном месте содержания Николаса Мадуро. В Sky News рассказали, что Мадуро предстанет перед судом уже в понедельник.

В ноябре 2025 года между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский президент прямо дал понять, что для венесуэльского лидера есть узкое окно для добровольного ухода с поста президента.