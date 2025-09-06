Спецподразделение ВМС США провалило сверхсекретную миссию в КНДР: NYT опубликовал малоизвестные детали

Спецподразделение ВМС США провалило сверхсекретную миссию / © Getty Images

Реклама

В начале 2019 года США пытались осуществить сверхсекретную операцию в Северной Корее и установить подслушивающее устройство, но миссия пошла не по плану, и бойцы спецподразделения ВМС «морских котиков» застрелили нескольких северокорейских рыбаков.

Об этом пишет газета The New York Times.

«Морские котики» должны были установить электронное устройство, которое позволило бы США перехватывать разговоры главы КНДР Ким Чен Ына на фоне ядерных переговоров с Вашингтоном.

Реклама

«Зимняя ночь, в начале 2019 года, группа морских котиков ВМС США вышла из океана и подкралась к скалистому берегу в Северной Корее. Они выполняли сверхсекретную миссию — настолько сложную и важную, что все должно пройти идеально», — пишет издание.

Цель миссии заключалась в установлении электронного устройства, которое позволило бы США перехватывать коммуникации лидера КНДР Ким Чен Ына в период, когда готовились переговоры на высоком уровне с президентом Трампом по ядерной программе. В случае успеха американцы могли получить поток ценных разведывательных данных.

Впрочем, это означало высадку американских коммандос на северокорейской земле — шаг, который в случае обнаружения мог не только сорвать переговоры, но привести к кризису с заложниками или эскалации конфликта с врагом.

«Это было настолько рискованно, что требовало прямого одобрения президента», — пишет издание.

Реклама

Для операции была выбрана Красная эскадрилья Морских котиков Team 6 — то самое подразделение, которое ликвидировало Усаму бен Ладена. Военные тренировались в течение месяцев, осознавая, что каждое движение должно быть идеальным. Но в ту ночь, когда миссия достигла берега, считавшегося безлюдным, одетые в черные гидрокостюмы и очки ночного видения американские спецназовцы встретились с северокорейской лодкой.

Как говорится в материале, когда спецназовцы в гидрокостюмах достигли предположительно безлюдного берега, они увидели северокорейский катер. «Морские котики» открыли огонь, опасаясь, что их заметили, и отступили в море, не установив устройство.