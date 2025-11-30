Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев / © Getty Images

Реклама

Спецпосланник президента РФ Владимира Путина, который играет ключевую роль в переговорах с США по миру в Украине, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил награду от Американской торговой палаты в РФ.

Об этом он сообщил в сети Х, опубликовав фото этой памятной награды, датированной 29 ноября.

Награду Дмитриев получил за «лидерство в содействии диалогу между США и Россией».

Реклама

В своей заметке он отметил, что в России продолжают работать более 150 американских компаний, отметив, что 70% из них работают уже 25 лет, то есть с тех пор, как страной неизменно правит Владимир Путин.

Кирилл Дмитриев, комментируя полученную награду, обвинил предыдущего президента США Джо Байдена в том, что из-за его политики «американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов прибыли в России».

О причинах такой политики Байдена в отношении государства-агрессора близкий соратник Путина, понятное дело, умолчал.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин срочно отправил в США своего ключевого переговорщика по Украине, финансиста Кирилла Дмитриева, чтобы спасать ситуацию после введения санкций против российских нефтяных компаний.

Реклама

Во время пребывания в США Дмитриев пытался убедить американцев продолжить диалог с Кремлем. Вину за срыв переговоров по Украине посланник российского президента переложил на Европу.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя заявления Дмитриева во время пребывания в США, назвал посланника Путина пропагандистом.