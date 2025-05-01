Спецпосланник Трампа может заменить Майка Уолтца в должности советника по нацбезопасности - Politico

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц / © Associated Press

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может заменить Майка Уолтца в должности советника по нацбезопасности .

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, кандидатуры на замену Уолтца обсуждали в Белом доме в течение нескольких недель, но планы по его увольнению уже на этой неделе приобрели обороты в последние дни.

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Доподлинно неизвестно, кто возглавит влиятельный Совет национальной безопасности Белого дома, если Уолтц будет устранен.

В настоящее время главным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, руководящий переговорами с Россией, Ираном и ХАМАС в Газе, сообщают три источника.

По просьбе о комментарии пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт сказала: «Мы не собираемся отвечать на сообщения из анонимных источников».

51-летний бывший законодатель-республиканец из Флориды Майк Уолтц столкнулся с критикой в Белом доме, когда он был вовлечен в мартовский скандал, связанный с разговором в Signal между ведущими помощниками Трампа по национальной безопасности.

Уолтца обвинили в том, что он случайно добавил редактора журнала The Atlantic к частной теме, где описывались подробности неизбежной бомбардировочной кампании США в Йемене.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает доверять советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу.