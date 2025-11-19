Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог покинет пост — СМИ назвали причину

Келлогг, известный как сторонник Украины в администрации Трампа, покидает свой пост спецпосланника в январе / © Associated Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине, Кит Келлогг, сообщил своим коллегам о намерении покинуть администрацию в январе 2026 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают в сообщении, Украина теряет важного союзника внутри администрации Трампа.

«Спецпосланник президента является временной должностью и теоретически такие посланники должны быть подтверждены Сенатом, если хотят оставаться на должности более 360 дней. Келлогг отметил, что январь является естественным сроком для завершения его службы с учетом действующего законодательства, сообщили источники, попросившие остаться анонимными», — сообщает Reuters.

Как передает источник, отставной генерал-лейтенант Келлогг пользовался репутацией сочувственного собеседника среди европейских дипломатов и украинской стороны, в то время как администрация Трампа иногда демонстрировала симпатии к позиции Москвы по поводу войны в Украине.

Конфликты с Виткоффом

Келлогг более решительно осуждал российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, чем другие представители администрации Трампа. Иногда он конфликтовал со спецпосланником США «по делам мирных миссий» Стивом Виткоффом, который повторял некоторые положения президента РФ Владимира Путина и предлагал неравномерный обмен территориями в рамках долгосрочного мирного соглашения.

Среди достижений Келлогга, в частности, упоминают содействие освобождению десятков заложников, удерживаемых президентом Беларуси Александром Лукашенко, в обмен на частичное смягчение санкций.

Келлогг считал, что слишком многие чиновники администрации занимаются вопросами Украины, а среди руководства нет должного признания того, что именно Россия — а не Украина — тормозит мирные переговоры.

В то же время, один из источников отмечает, что Келлогг никогда не планировал долго оставаться на должности.

Позиция Трампа по отношению к Украине

Хотя Трамп фокусировался на прекращении войны в Украине, его подход к тому, как это сделать, менялся.

В марте 2025 года он временно прекратил часть обмена разведданными с Украиной, но быстро восстановил его.

В последние месяцы администрация Трампа даже увеличила обмен разведданными с Киевом.

Из-за новой программы союзники ЕС покупают вооружение США для Украины, но большинство программ военной помощи, начатых во времена бывшего президента США Байдена, были фактически свернуты.

Трамп сначала настаивал на немедленном прекращении огня, но отказался от этого после встречи с Путиным в Аляске в августе.

В октябре он снова поддержал идею остановки огня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Келлогга не было во время этой октябрьской встречи. Ранее в этом месяце его заместитель Джон Коул ушел с поста, став спецпосланником США по Беларуси.

Пока неизвестно, кто заменит Келлогга. США до сих пор не назначили посла в Украине, подтвержденного Сенатом. Карьерный дипломат Джули Фишер была назначена в мае исполняющей обязанности главы миссии США в Киеве.