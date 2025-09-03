Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Getty Images

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Париж накануне запланированной встречи «Коалиции желающих».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Хотя официальное участие спецпосланника Трампа в саммите 4 сентября еще не подтверждено, ожидается, что он проведет переговоры с украинской делегацией и европейскими партнерами Киева.

По данным осведомленных источников, главной целью поездки является усиление координации поддержки США и обсуждение возможных гарантий безопасности, которые могут быть предложены в рамках будущих переговоров.

Такой визит подчеркивает готовность Вашингтона работать над украинским вопросом в рамках европейской дипломатии.

Аналитики считают, что визит Уиткоффа может заложить основу для будущих соглашений по гарантиям безопасности, которые будут обсуждаться в рамках более широкой дипломатической дискуссии с европейскими партнерами. Ожидается, что во время встреч будут очерчены конкретные шаги по поддержке, которые может получить Украина в ответ на дальнейшие угрозы и агрессию.

Детали запланированных встреч пока не обнародованы, однако активизация дипломатических усилий свидетельствует об ускорении диалога между Соединенными Штатами и их партнерами по принятию в ближайшее время решений, выгодных для Украины.

Напомним, вечером в среду, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во Франции также находится президент Финляндии Александр Стубб.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также примет участие во встрече, но по видеосвязи.

Напомним, ранее в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи «Коалиции решительных» 4 сентября в Париже. Мероприятие пройдет в смешанном формате — часть участников прибудет лично, другие присоединятся онлайн.

Европейские лидеры, которые примут участие в саммите «Коалиции желающих», позвонят президенту США Дональду Трампу. В разговоре примет участие Владимир Зеленский.