Стив Виткофф / © Getty Images

Посланец Белого дома Стив Уиткофф в минувшие выходные провел тайную встречу с кронпринцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви.

Об этом пишет Axios.

Как сообщают источники в администрации США, стороны обсудили продолжающиеся в Иране масштабные протесты уже более двух недель. Эта встреча стала первым контактом столь высокого уровня между командой Дональда Трампа и иранской оппозицией с начала беспорядков. Пехлеви пытается утвердиться в роли «переходного» лидера на случай краха исламистского режима.

Как отмечает издание, пока дипломаты ведут переговоры, ситуация в самом Иране стремительно обостряется. Во вторник команда национальной безопасности Белого дома провела срочное совещание по вариантам реагирования на события, хотя сам президент Трамп на нем не присутствовал.

В то же время, американские чиновники, ссылаясь на данные израильской разведки, сообщают о катастрофическом количестве жертв. Оценивается, что во время подавления демонстраций погибли не менее 5000 человек. В Вашингтоне эти действия Тегерана уже назвали массированными репрессиями против собственного народа.

Сообщается, что Дональд Трамп публично призвал иранцев не останавливать протесты и захватывать правительственные учреждения, пообещав, что помощь уже в пути. Ранее американская администрация не считала Резу Пехлеву значимой политической фигурой.

Отмечается, что сам Трамп еще неделю назад отказывался оказывать ему прямую поддержку. Однако ситуацию изменило неожиданное развитие событий на улицах иранских городов: протестующие начали массово и органично скандировать имя принца, удивившее Вашингтон и заставившее Белый дом пересмотреть свою стратегию.

Аналитики объясняют такой всплеск популярности сына последнего шаха тем, что он олицетворяет националистические настроения и ностальгию по дореволюционной эпохе. Большинство нынешних протестующих родилось уже после 1979 года, поэтому образ Пехлеви для них ассоциируется со светским и свободным Ираном с успешной экономикой.

Как пишет издание, несмотря на то, что значительная часть общества все еще выступает против монархии, Пехлеви остается самым популярным оппозиционным деятелем — согласно последним опросам, его поддерживает около трети населения, что значительно выше показателей любого другого лидера в эмиграции.

Что известно о протестах в Иране

Напомним, волна антиправительственных выступлений, охватившая Иран в конце декабря, была спровоцирована глубоким экономическим кризисом и стремительным падением риала. По оценкам правозащитных организаций, масштаб протестов стал по-настоящему общенациональным: беспорядки зафиксировали более чем в 270 населенных пунктах, охватывающих 27 из 31 провинции страны.

Иранские протестующие взяли под свой контроль два города на западе страны. В то же время борцы с режимом аятолл обратились с прямой просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев покинуть территорию Исламской Республики Иран на фоне резкого ухудшения ситуации в стране.

Во время протестов, охвативших Иран и продолжающихся уже вторую неделю, погибли более 500 человек, еще более 10 тысяч человек оказались под стражей.