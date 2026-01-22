Спецпосланники Трампа прибыли в Кремль: что известно

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с Путиным / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Вечером в четверг, 22 января, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.

Отмечается, что темой встречи представителей Трампа с лидером государства-агрессора станет урегулирование войны в Украине, которую развязал хозяин Кремля.

В переговорах российскую сторону представляют также советник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков и спецпосланник Путина, бизнесмен Кирилл Дмитриев.

На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, что встреча происходит за известным длиннющим белым столом Путина.

В состав американской делегации вошел также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления совместных служб США Джош Грюнбаум, с которым хозяин Кремля поздоровался последним.

Ранее стало известно, что спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вечером 22 января привезут в Кремль проект мирного соглашения. В Москве американские чиновники должны обсудить с Путиным 20-пунктный план по прекращению войны, который «готов более чем на 90%».

Накануне визита в РФ Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров о мире. Состоится он в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов — после встреч в Москве.

Он также высказал мнение о том, что сейчас переговорный процесс выходит на финальный этап

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также высказался о том, что окончание войны в Украине произойдет «очень скоро»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах начнется первая трехсторонняя встреча Украины, США и России