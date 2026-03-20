Венгерский премьер Виктор Орбан / © Associated Press

Спецслужбы Венгрии стоят за организацией рейда на автомобиль инкассаторов Ощадбанка, рассматривая это как инструмент политического давления. Целью провокации было создание конфликтной ситуации в отношениях с Украиной, которую планировалось использовать в рамках предвыборной кампании до голосования 12 апреля.

Об этом пишет венгерское издание hu24 со ссылкой на данные расследования журналиста Саболча Паньи из VSquare.

Демонизация украинского руководства и западной поддержки является центральным элементом коммуникации правящей партии «Фидес». По данным нескольких источников VSquare, за этим может последовать заведомо спланированная разведывательная провокация, направленная на получение политической выгоды. Операцию возглавлял Орш Фаркаш — государственный секретарь, ответственный за гражданскую разведку.

5 марта спецподразделение венгерского Антитеррористического центра (TEK) задержало два бронированных инкассаторских автомобиля украинского государственного «Ощадбанка», следовавших по привычному маршруту из Вены в Киев, пересекая территорию Венгрии.

Во время операции были задержаны семь работников банка, а также изъято 82 миллиона долларов наличными и золото. Правительственные СМИ быстро заявили, что груз был незаконным, связанным с «военной мафией» и финансированием Запада войны в Украине. В то же время, по данным VSquare, на самом деле речь шла о разведывательной операции с избирательным подтекстом.

По информации источников, операцию координировал Орш Фаркаш — государственный секретарь, курирующий гражданскую разведку и являющийся ключевой фигурой министра Антала Рогана, ответственного за спецслужбы и правительственную коммуникацию.

Официальное юридическое обоснование, которое, по словам источников, было скорее формальным прикрытием, касалось контрразведывательного расследования в отношении бывшего офицера СБУ, возглавлявшего службу безопасности «Ощадбанка».

Как говорится в материалах журналистского расследования, венгерская разведка, по меньшей мере, с января 2026 года следила за маршрутами инкассаторов между Австрией и Украиной. Часть наблюдения осуществлялась за границей: агенты установили, в каких гостиницах в Вене останавливаются украинские охранники и по каким маршрутам передвигаются.

Когда их привычки стали известны, первоначальный план заключался в том, чтобы задержать их при перевозке оружия, что позволило бы сформировать нарратив о терроризме или незаконной торговле оружием. Именно поэтому к операции привлекли TEK, лично координированную Фаркашем из оперативного центра, в присутствии представителей гражданских спецслужб.

Однако план пошел не по сценарию. После рейда выяснилось, что все документы, финансовые операции и сам процесс перевозки было полностью законным, а у водителей и охранников даже не было оружия.

План «Б»

По словам нескольких источников, стало очевидно, что ни рейд, ни задержание, ни допросы без адвокатов, ни дальнейшая депортация не имели правовых оснований. Поэтому оперативно придумал «план Б»: налоговую службу (NAV) заставили начать расследование по отмыванию средств, чтобы постфактум придать событиям вид законности.

Это вызвало возмущение даже внутри самой NAV, поскольку на начальном этапе даже подразделение службы, занимающееся борьбой с отмыванием средств, не было привлечено.

Политический и импровизированный характер операции подтверждает еще одна деталь: несмотря на заявления о «военной мафии», военную разведку не проинформировали, а Министерство обороны узнало операцию только тогда, когда TEK понял, что не имеет транспорта для перевозки изъятых авто и груза — и пришлось обращаться за помощью к военным.

По данным Саболча Паньи, организаторы операции в узком кругу кичились ее «важнейшим результатом». Они считают, что информация о рейде быстро дошла до президента Украины Владимира Зеленского, который в тот же день, 5 марта, во время пресс-конференции эмоционально отреагировал.

В частности, он заявил, что мог бы передать своим военным адрес человека, блокирующего финансовую помощь ЕС для Украины. Это заявление многие восприняли как личную угрозу Виктору Орбану.

Паньи отмечает, что не смог независимо подтвердить, что Зеленский действительно реагировал именно на этот рейд. В то же время, в окружении Орбана события трактуют именно так — как доказательство того, что провокация сработала и удалось вызвать реакцию, которую можно использовать в предвыборной кампании.

Канцелярия премьер-министра, контролирующая спецслужбы, а также налоговая служба NAV не ответили на запросы журналистов. Между тем, юридический представитель «Ощадбанка» подал заявление в венгерскую прокуратуру, обвинив чиновников в злоупотреблении властью и подозрении в совершении террористического акта.

Празднование, которое завершилось трагедией

Как сообщает Саболч Паньи, 5 марта — в тот же день, когда состоялся рейд на украинских инкассаторов — один из ключевых чиновников NAV, генерал-лейтенант Д. Т., организовал на ферме в Шомоде масштабное празднование по случаю своего повышения. На мероприятии присутствовало более 100 гостей, среди которых высокопоставленные должностные лица NAV, чиновники и политики, в частности Орш Фаркаш и правительственный уполномоченный Министерства иностранных дел и внешней торговли Дьюла Будаи.

Однако событие омрачило трагедию: одного из гостей — генерала NAV — на следующий день нашли мертвым в пруду у фермы. По внутренним оценкам, речь идет о несчастном случае, но ни полиция, ни NAV не дали публичных объяснений.

По словам источников, информацию могли скрыть из-за чувствительности ситуации — учитывая время, круг участников и совпадение с политически чувствительной операцией против украинских инкассаторов. Фаркаш и Будаи впоследствии заявили, что были приглашены на мероприятие, но участия в нем не принимали.

Ранее проект расследований VSquare со ссылкой на источники в европейских службах безопасности сообщал, что президент России Владимир Путин поручил группе политических технологов и специалистов по информационным операциям вмешаться в избирательную кампанию в Венгрии. Их задача — влиять на информационное пространство и помочь правящей партии Fidesz удержать власть.

Орбан атакует Украину перед выборами

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан активно использует тему Украины в своей предвыборной кампании, формируя образ внешней угрозы. Как пишет France24, подобная риторика является частью политической стратегии на фоне сложной борьбы за власть перед парламентскими выборами 2026 года. По данным журналистов, впервые за многие годы позиции Орбана пошатнулись: его партия сталкивается с серьезным вызовом со стороны оппозиции. В этой ситуации власти делают ставку на мобилизацию электората из-за страха и противопоставления.

В своих заявлениях Орбан и его союзники утверждают, что Украина якобы создает угрозу энергетической безопасности Венгрии, может втянуть страну в войну, влияет на внутреннюю политику и т.д. В то же время эксперты отмечают, что значительная часть этих утверждений является преувеличением или не имеет подтверждений.