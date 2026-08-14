"Spierdalaj do Ukraine": две польки напали с кулаками на украинцев и начали громить кафе (видео)

Реклама

В Польше в ночь на 13 августа две местные жительницы напали на украинцев, услышав украинский язык. Одна из нападающих восклицала ксенофобские лозунги, избивала людей и устроила погром в заведении CastaCraftowe.

Об этом сообщил Facebook-пользователь SP Media Group.

Реклама

Богдан Угринчук, работающий в украинском заведении CastaCraftowe, заявил, что в ночь на 13 августа стал свидетелем проявлений ненависти и ксенофобии в отношении него и его клиентов.

Реклама

«Мы с клиентами стояли на улице и общались между собой на украинском, а также на русском языке (из-за того, что они говорят по-русски). Одна дама польской национальности услышала, что мы общаемся на своем языке, стала нас обзывать разными словами, а также говорить «Spierdalaj do Ukraine», — говорится в заявлении мужчины.

После этого Угринчук вместе с клиентами стал фиксировать ситуацию на видео, чтобы передать материалы полиции. Он отметил, что сообщил о намерении вызвать правоохранителей и зашел в заведение.

По словам мужчины, впоследствии ему сообщили, что женщина также направляется в заведение. После прихода польки, как утверждает Угринчук, она принялась избивать присутствующих и повреждать имущество заведения.

«В этот момент мы не могли никак защитить себя, потому что в таком случае мы понесли бы ответственность, нам пришлось это все, к сожалению, терпеть», — отметил украинец.

Реклама

Он также обратился к полякам с призывом не проявлять агрессию к тем, кто не наносит вред другим.

«Дорогие поляки — и те, которые нас любят, и те, которые — нет. Мы живем у вас не потому, что нам хорошо! А потому, что, к сожалению, в нашей стране война, от которой наши военные защищают и вас! Я прекрасно понимаю, что я не дома и что я здесь никто, но если мы вам не причиняем обиды, то почему вы нам причиняете?» — говорится в заявлении Угринчука.

Мужчина призвал максимально распространить информацию об инциденте. Он подчеркнул, что хочет добиться ответственности для причастных к нападению, и попросил помочь с оглаской ситуации.

Дата публикации 10:46, 14.08.26 Количество просмотров 17 Две польки напали на украинцев и громили кафе

Нападения на украинцев в Польше — последние новости

Напомним, Еврокомиссия отреагировала на 30-процентный рост количества жалоб украинцев на нападения в Польше за первую половину 2026 года. Брюссель осуждает язык вражды и напоминает, что страны ЕС обязаны наказывать за ксенофобию. ЕК следит за соблюдением Польшей норм и условий финансирования.

Реклама

Новости партнеров