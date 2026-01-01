Спикер чешского парламента заявил о "хунте Зеленского": как отреагировали в Украине

Томио Окамура

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч прокомментировал скандальные высказывания из спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры по Украине.

Об этом Зварич написал в своем Facebook.

«Оскорбительные и полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев, озвученные сегодня в его новогодней речи, мы расцениваем как его личную позицию, сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что такие высказывания по поводу украинцев, в частности по демократически избранному руководству Украинского государства, «недостойны и абсолютно неприемлемы» и ценностям, на которых основывается Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества.

«Ожидаем, что органы государственной власти и гражданское общество Чехии дадут надлежащую оценку этим заявлениям и их соответствия высокой государственной должности, занимаемой этим политиком», — подытожил Зварыч.

Напомним, что новый спикер чешского парламента отметился рядом антиукраинских поступков.

Так, в своей новогодней речи Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине «для поддержки совершенно бессмысленной войны» и назвал украинские власти «хунтой».

«Я верю, что наша республика спрыгнет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждение правительства США, направляется к Третьей мировой войне. Деньги текут по всем направлениям, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг „хунты Зеленского“, которые строят туалеты из золота», — заявил Окамура.

«Пусть воруют, но не у нас, и пусть такая страна не будет в Европейском Союзе», — добавил скандальный политик.

Кроме того, в ноябре Томио Окамура отметил свое избрание на должность демонстративным снятием со здания парламента украинского флага, висевшего над входом в правительственное здание как символ поддержки с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В своих соцсетях Окамура регулярно призывает к немедленному прекращению финансирования Украины и украинцев из бюджета Чешской Республики.

Также он цинично обвинил украинских беженцев, что они якобы «четко закрепились на первом месте в рейтинге иностранцев, причастных к организованной преступности в Чешской Республике».

Томио Окамура — чешский бизнесмен и политик японского происхождения.

Напомним, что в декабре друг Орбана и один из самых богатых людей в стране Андрей Бабиш стал премьером Чехии. Новый кабинет министров может просмотреть подход Праги к поддержке Украины. Сам Бабиш заявлял, что вступление Украины в ЕС возможно только после завершения войны.