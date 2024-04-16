Спикер Джонсон предлагает Конгрессу разделить помощь Украине и Израилю: Зеленский остро отреагировал

Владимир Зеленский не одобряет идею спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Об этом он сказал в интервью PBS.

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Это странно. Это говорит о том, что это не вопрос безопасности, а чистая политика. Если честно, это позор для мира, позор для демократии и всех тех, кто о демократии только говорит. Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего того, что произошло на израильский и украинский, так это просто говорит, что это вопрос выборов в США, что это чистая политика", — считает глава государства.

Зеленский предупредил мировых лидеров, у которых на первом месте — рейтинги, об угрозе войны в странах НАТО, если Украина потерпит поражение.

"Когда весь мир говорит – как же так, Иран смог бить по Израилю, нужно сейчас популистически помогать только Израилю и забыть о том, что происходит в Украине. Это чистая политика. Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день.Им важно, какие у них рейтинги. Они забывают, что у мертвых рейтингов нет. Если Украина упадет, будет война в других странах НАТО и американские солдаты должны будут защищать", - сказал президенты Украины.

Напомним, накануне The Hill сообщило, что спикер Палаты представителей США Джонсон представил планы помощи Украине, Израилю, Тайваню и нацбезопасности.

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