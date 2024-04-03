Спикер Джонсон придумал новое условие для оказания помощи Украине: реакция Белого дома

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намекнул, что планирует представить законопроект о финансовой помощи Украине вместе с предложением отменить приостановку выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного газа. В администрации президента США Джо Байдена на такое условие отреагировали критично.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Президент четко дал понять, что республиканцы Палаты представителей должны поддержать двухпартийное соглашение о национальной безопасности, которое уже было принято Сенатом, как можно скорее, чтобы Украина получила помощь, которая ей срочно нужна для защиты от российской агрессии", — говорится в заявлении Белого дома.

Почему Джонсон против моратория на экспорт газа

Еще в январе этого года администрация Байдена распорядилась прекратить утверждение новых лицензий на экспорт СПГ в европейские, азиатские и другие страны, не являющиеся партнерами США в сфере свободной торговли, в то время как Министерство энергетики тщательно проверяет, как поставки влияют на изменение климата, экономику и национальную безопасность.

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В издании намекнули, что этот мораторий грозит сорвать планы многомиллиардных экспортных проектов вдоль побережья Мексиканского залива США, включая крупное экспортное предприятие в родном штате Джонсона — Луизиане.

В то же время, Джонсон убеждает, что возобновление экспорта природного газа поможет "прекратить финансирование военных усилий Владимира Путина", очевидно, имея в виду создание конкуренции для российского газа, который продолжают покупать другие страны.

Напомним, в феврале этого года после длительной задержки Сенат принял законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, из которых более 60 млрд должна получить Украина. Однако республиканцы, составляющие большинство в Палате представителей, имеют замечания к законопроекту и выдвигают свои условия — в частности, о предоставлении помощи Украине в кредит. Спикер Майк Джонсон должен вынести законопроект на голосование по возвращении с пасхальных каникул 9 апреля.

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