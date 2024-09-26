Спикер Джонсон требует немедленно уволить Маркарову с должности посла в США

Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон считает, что посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова организовала визит президента Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, чтобы помочь демократам в избирательной кампании. Поэтому он требует от украинского президента немедленно уволить ее с должности.

Об этом он написал в открытом письме Владимиру Зеленскому, опубликованном 25 сентября на платформе X.

В этом письме Джонсон напомнил уверения президента Зеленского о том, что Киев не вмешивается во внутреннюю политику США и не влияет на мнение американцев перед выборами президента.

Однако, по его словам, во время визита Зеленского на оружейный завод в "шатком" штате Пенсильвания присутствовал губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро, а республиканцев не было, потому что их "специально не пригласили".

"Очевидно, на этой неделе об этой цели [не вмешательства в выборы] забыли, когда посол Маркарова организовала мероприятие, во время которого вы посетили американского производителя оружия", — упрекнул Джонсон.

Спикер Палаты представителей США называет этот визит "частью политической кампании с целью помочь демократам".

Джонсон заявил, что Республиканская партия потеряла доверие к "способности Маркарова справедливо и эффективно выполнять дипломатическую работу" в США.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил сомнение по поводу своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября во время его визита в Вашингтон. Прежде стало известно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе. В его команде подчеркнули, что никаких встреч не было запланировано.

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