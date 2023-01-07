Спикер Эрдогана обвинил Россию в затягивании войны: Украина должна увидеть вывод войск

Калина, комментируя переговоры между Украиной и РФ, считает, что украинцы должны увидеть конкретные шаги со стороны россиян.

Спикер турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин высказал свою позицию по поводу войны в Украине. Он возложил на Россию ответственность за затяжку боевых действий в Украине.

Об этом он сказал в интервью CNN Turk, комментируя вчерашний разговор Эрдогана с президентами России и Украины.

Спикер Эрдогана выразил надежду, что россияне продолжат объявленное ими "перемирие", а Украина присоединится к призыву.

"В основном российские бомбардировки продолжают эту войну и усложняют любые переговоры. По крайней мере, одностороннее прекращение огня означало, что Россия остановится, а потом и Украина. И это то, что наш президент вчера призвал к двум лидерам. Мы можем добиться локального прекращения огня. Это может превратиться в своеобразную среду переговоров, которая вновь объединит участников переговоров, но мы будем продолжать повторять эти призывы. Но мы будем продолжать повторять эти призывы, рассказывая о фактах. Ни одна из сторон, похоже, сейчас не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров. И мы обеспокоены тем, что увидим дальнейшую эскалацию конфликта в Украине в течение следующих нескольких месяцев", – добавил представитель Эрдогана.

Калина, комментируя переговоры между Украиной и РФ, считает, что украинцы должны увидеть конкретные шаги со стороны россиян — вывод войск и обмен пленными — чтобы они сели за стол переговоров.

" Украинцам нужно увидеть какие-то конкретные шаги с российской стороны, такие как российский план вывода войск с территории Украины и обмен пленными, Запорожская АЭС, продление зернового соглашения", — сказал он.

Кремлевское "перемирие" на Рождество

Напомним, 5 января российский президент-диктатор Путин отдал приказ своим военным прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество. В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в праздники

На следующий день в Минобороны России ожидаемо обвинили Украину в несоблюдении режима "прекращения огня" на Рождество, не упоминая об обстрелах оккупантами. О том, что российская армия не придерживается "самого предложенного перемирия", подтвердили в Пентагоне.

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