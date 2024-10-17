Спикер Госдумы РФ заявил, что СССР развалился из-за фильма: что это за лента

В РФ назвали советский фильм 1989 года одной из причин распада СССР.

Спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин отметился абсурдным заявлением – он обвинил в распаде СССР фильм "Интердевочка" 1989 года выпуска.

Об этом он заявил на заседании думы РФ.

"Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза? Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм "Интердевочка". Все рукоплескали, очереди в кинотеатры, секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало", – заявил Володин, на которого за поддержку агрессии путинского режима наложили санкции США, ЕС, Британия, Украина и другие страны.

Расследовательское издание "Проект" пишет, что ходят слухи о гомосексуальности Володина.

Фильм "Интердевочка"

Напомним, что главная героиня киноленты "Интердевочка" – молодая женщина Таня Зайцева, которая днями работает медсестрой, а ночами – валютной проституткой. При этом Таня мечтает выйти замуж за иностранца и уехать жить в Европу. Шведский "клиент" неожиданно делает ей предложение руки и сердца. С трудом поборов советскую бюрократия, Таня оказывается за границей, но и там не находит счастья.

В год премьеры картина стала самой кассовой в советском прокате.

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