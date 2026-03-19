Спикер Конгресса США сделал заявление о войне с Ираном: "миссия скоро завершится"

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американская операция в Иране "практически выполнена" и должна завершиться уже в ближайшее время.

Таким образом он повторил позицию президента США Дональда Трампа, ранее также заявлявшего о скором завершении конфликта — несмотря на то, что боевые действия в регионе продолжаются.

На вопрос журналистов CNN о стоимости войны Джонсон ответил, что ее невозможно подсчитать, поскольку операция еще продолжается.

Впрочем, когда его попросили объяснить, как это согласуется с заявлениями о скором завершении, он отметил:

"Главнокомандующий сказал то же самое. Мы всего несколько недель в этом процессе. Я думаю, миссия почти выполнена и очень скоро завершится".

Позже спикер признал, что сроки могут сместиться из-за ситуации вокруг Ормузского пролива — стратегического маршрута, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти.

"Эта история с Ормузским проливом немного затягивает процесс", - сказал Джонсон.

Несмотря на заявления США о близком завершении сделки, ситуация остается нестабильной. Особенно из-за рисков для глобальных энергетических маршрутов, которые могут повлиять не только на ход войны, но и на мировую экономику.

Напомним, операция США и Израиля против Ирана, изначально планировавшаяся как короткая кампания, может затянуться . В Вашингтоне первоначально планировали интенсивную военную операцию на 4–6 недель, однако теперь в США и других столицах мира готовятся к более длительному кризису.