Спикер Лаврова заявила, что в случае внедрения новых санкций США, Москва знает, как отвечать

США рассматривают возможность введения санкций против финансовой системы России.
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москву не удивляют заявления США о новых санкциях из-за агрессии против Украины. В то же время она говорит, что Москва "знает, как отвечать".
Об этом Захарова заявила на одном из российских телеканалов 9 января.
"Это же классика... По-разному пытаются переломить нас, сломать наш дух. Но мы знаем, как отвечать", – сказала она.
Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки рассматривается возможность введения санкций против финансовой системы России.
А вот глава МИД Британии Элизабет Трасс заявляла, что Запад работает над серьезными санкциями против финансового сектора России. Она подчеркнула, что агрессором выступает РФ, напомнив, что НАТО всегда являлось оборонным Альянсом.
Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности для обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.
12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.
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