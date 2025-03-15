Спикер МИД Украины жестко поставил Лукашенко на место за слова о Зеленском: подробности

Действия Лукашенко неоднократно подвергались критике в Киеве, ведь он фактически способствует российской агрессии.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий жестко отреагировал на оскорбительные слова Александра Лукашенко о Владимире Зеленском.

В соцсети Х дипломат ответил белорусскому диктатору его же стилем, назвав его "тараканом".

“Образы в адрес главы Украинского государства недопустимы, особенно от соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в сферу энтомологии точно не пойдет в пользу таракана», – написал Тихий на белорусском языке.

Свое сообщение спикер МИД дополнил цитатой Лукашенко, в которой он назвал Зеленского "гнидой". Белорусский диктатор уже использовал это слово в адрес украинского президента в 2023 году.

Напомним, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко считает, что процесс белорусско-российской интеграции нужно сделать необратимым.

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