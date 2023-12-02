Спикер Палаты представителей Джонсон стал одним из самых ярых поклонников Украины — WSJ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон кардинально изменил свою позицию о помощи Украине в противостоянии российской агрессии и считает это "критическим приоритетом" для Палаты представителей.

Теперь помощь для Украины будет зависеть от способности Джонсона настоять на выделении десятков миллиардов долларов для украинцев, пишет Wall Street Journal.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость помощи", — цитирует WSJ слова Джонсона.

Дополнительное финансирование для Украины стало частью сложных переговоров политиков в США и в то же время проверкой для возможности Джонсона быть лидером, поскольку именно споры в Республиканской партии по сокращению расходов и стратегии США сыграли ключевую роль в отставке предыдущего спикера Кевина Маккарти.

Издание сообщает, что голосование по помощи Украине, Израилю и Тайваню может пройти уже на следующей неделе.

"Даже если переговоры в Сенате удадутся, доля предложения по иностранной помощи, которая включает около 60 миллиардов долларов США для финансирования войны в Украине и пополнение запасов оружия в США, зависит от Джонсона в Палате представителей, где глубоко разделенное республиканское большинство пытается продвинуть партийные счета о расходы", – пишет издание, добавляя, что отдельные члены Палаты могут предложить резолюцию по устранению спикера Джонсона с должности, как это произошло с Маккарти, "если они решат, что он переступает линию".

Близкие к Джонсону источники сообщили, что он действительно очень переживает за Украину и отмечают, что его позиция совпадает с его текущими заявлениями.

"Он продолжает требовать ответственности за миллиарды, направленные на помощь Украине, указывая неоднократную неспособность администрации изложить четкий план победы или спрогнозировать финал. Но национальная безопасность начинается дома. Вот почему он четко дал понять, что запросы о дополнительной помощи Украине можно будет удовлетворить только тогда, когда администрация и Сенат серьезно пойдут на установление нашей нарушенной южной границы", — отметил один из чиновников.

Ряд сенаторов заявил, что Джонсон поставит на голосование большой пакет помощи для Украины, даже если это вызовет негативную реакцию правых однопартийцев.

Кроме того, один из сенаторов заявил, что Джонсон после начала работы спикером получил более широкий доступ к данным разведки, что могло повлиять на его позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что в США считают победой то, что Украина выстояла в войне с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме заявили, что российский диктатор Путин буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию.

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