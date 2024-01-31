Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что вопросы границы и помощь Украине могут разделить

Окончательные решения будут приняты после публикации текста будущего соглашения о безопасности границы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что предложение относительно национальной безопасности, которое объединяет помощь Украине с реформами пограничной политики, предположительно будет разделено.

Также читайте В Пентагоне прокомментировали передачу Украине бомб GLSDB

Об этом он заявил во время встречи со спикерами парламентов стран Балтии, сообщает издание Semafor со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что Джонсон во время встречи признал, что окончательные решения не будут приниматься до тех пор, пока не будет обнародован текст будущего соглашения о безопасности границы.

В свою очередь, спикер Джонсона Радж Шах уменьшил значение слов спикера и заявил, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

Издание отмечает, что эти замечания являются признаком того, что Джонсон считает, что более широкий пакет, включающий изменения в политику безопасности границы, согласованный Сенатом, будет "мертвым" по прибытии в Палату представителей.

Непонятно, будет ли разделение пакета о том, что Палата представителей проведет отдельное голосование по всем его частям, включая с помощью Украины. Поскольку проведение отдельного голосования по военной помощи Киеву может обрушить на Джонсона волну критики со стороны трампистов, выступающих против дальнейшей помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена прокомментировали "сомнения мировых лидеров", что США выделят помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Вашингтону очень важно продолжать оказывать Украине помощь на фоне продолжающейся российской агрессии.

Читайте также: