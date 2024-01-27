Спикер Палаты представителей назвал "мертвым" законопроект о помощи Украине

Этого же мнения о законопроекте придерживается лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената относительно границы, в который также была включена помощь Украине размером более $60, не одобрят в Палате представителей, если согласованные условия соответствуют действительности.

Об этом сообщает The Hill.

"Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете и границе, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно будет мертвым после поступления в Палату представителей", — отметил Джонсон в письме своих коллег.

Это письмо появилось после того, как отдельные представители республиканцев и помощники руководства Конгресса заявили, что законопроект, предусматривающий помощь Украине, не будет согласован в Палате представителей, даже если он будет принят в Сенате.

Сообщение Джонсона о том, что этот законопроект "мертв" также повторил руководителям штабов республиканцев в четверг лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц летит в США, чтобы обсудить помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший генеральный секретарь НАТО и эксминистр обороны Британии Джордж Робертсон заявил, что российский диктатор Путин просчитался, когда решил ожидать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

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