Спикер Палаты представителей вынесет на голосование законопроект о помощи Украине: конгрессмен озвучил дату

После пасхальных каникул спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намерен вынести на голосование законопроект о помощи Украине.

Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщил в программе Face the Nation на телеканале CBS конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, возглавляющий комитет международных отношений Палаты представителей.

"Он предан тому, чтобы вынести это [законопроект о помощи Украине] на голосование после Пасхи", — заверил он.

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При этом Маккол не уточнил, состоится ли голосование сразу 9 апреля, когда Палата представителей вернется к работе после пасхальных каникул.

Конгрессмен подчеркнул, что отказ от поддержки Украины продемонстрирует слабость США.

"Если мы проигрываем в Украине, как в Афганистане, проигрываем Путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане — это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее", — пояснил. он.

Маккол напомнил о "сложной ситуации" Джонсона ввиду того, что республиканцы-трамписты начали процесс его с отстранения от должности спикера. В то же время, ряд демократов заявили, что не будут голосовать за его отставку, если он заключит соглашение с Байденом, в частности о финансировании Украины.

Ранее Джонсон отказался рассматривать одобренный Сенатом пакет поддержки Украины, но заявил, что будет работать над новой версией законопроекта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине.

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