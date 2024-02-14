Спикер Палаты представителей заявил, что не поставит на голосование помощь Украине

Он заявил, что сейчас у Палаты представителей "есть более неотложные законопроекты".

Спикер Палаты представителей Майка Джонсон заявил, что он пока не собирается ставить на голосование поддержанный Сенатом законопроект, содержащий помощь Украине.

Об этом сообщил американский журналист Джейк Шерман со ссылкой на слова самого Джонсона.

Журналист заявил, что он запросит Джонсона о том, собирается ли вынести на рассмотрение в Палате законопроект Сената.

"Сейчас точно нет. Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные дедлайны и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", — цитирует журналист спикера.

Напомним, ранее сообщалось, что демократы в Сенате США изобрели способ принятия законопроекта о помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине.

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