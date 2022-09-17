Спикер парламента Армении на фоне конфликта с Азербайджаном поймал Путина на лжи

Глава Национального Собрания Республики Армения заявил, что не Россия, а США сыграли решающую роль в прекращении огня во время недавнего обострения на границе с Азербайджаном.

Спикер армянского парламента Ален Симонян фактически обвинил во лжи президента РФ Владимира Путина, ранее заявившего, что Москва сыграла ведущую роль в локализации конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Самым крупным автором остановки последних событий были США", — сказал глава армянского парламента, которого цитируют местные СМИ.

По его словам, свой вклад в укрощение конфликта внесли также Франция и Россия, однако решающая роль принадлежит именно Соединенным Штатам.

Симонян также напомнил, что между Арменией и Россией существует договор о дружбе и взаимной помощи, поэтому, по его словам, армянская сторона ожидала более ощутимых действий, а не заявлений.

Также читайте Война с российским следом: конфликт Армении и Азербайджана может иметь неприятные последствия для Украины

Глава парламента заявил, что возмущен провокационными заявлениями в адрес армянских властей в эфире российских телеканалов: "Я честно не понимаю, что это за стратегия и какую цель преследует".

Отвечая на вопрос о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван, Симонян отметил, что она едет по его приглашению. По его мнению, решение посетить Армению является оценкой демократической ситуации в стране со стороны Вашингтона. Симонян поблагодарил ее за то, что она не отменила запланированное ранее путешествие.

"Ее визит в Армению будет иметь большое значение именно с точки зрения безопасности", — сказал спикер парламента.

Напомним, после полуночи во вторник, 13 сентября, подразделения вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций по артиллерии и крупнокалиберным пушкам.

Организация договора коллективной безопасности, в которую входит, в частности, Россия после экстренного заседания воздержалась от военного вмешательства в вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Читайте также: