Спикер парламента Канады подал в отставку: все, что известно о скандале с ветераном СС "Галичина"

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале, возникшем после приглашения в парламент Канады 98-летнего украинца Ярослава Гуньки, ветерана дивизии СС "Галичина".

Спикер Палаты общин Канады (нижняя палата канадского парламента) Энтони Рота объявил об отставке.

Об этом сообщает CTV News.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с должности главы Палаты общин", – сказал Рота. Его решение другие депутаты поддержали аплодисментами.

Энтони Рота разразился скандалом после приглашения 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки на выступление Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Политик представил Гуньку как "борца за независимость Украины против россиян" и "канадского героя, и мы благодарим его за всю его службу".

Присутствие Ярослава Гунько в канадском парламенте привело к политическому скандалу.

В понедельник, 25 сентября, Рота извинился перед Палатой общин, настаивая на том, что решение пригласить Гуньку исключительно его личная инициатива, за которую он несет ответственность.

"Я особенно хочу принести свои глубокие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю полную ответственность за свои действия", — отмечал политик.

Как передает ВВС-Украина, Канадская еврейская организация CIJA заявила о "глубокой обеспокоенности" поздравления "ветерана нацистской дивизии". Организация считает, что подразделение, в котором служил украинец, якобы участвовало в геноциде евреев, хотя на самом деле подтверждений этому нет.

Возмущение Польши

Польша тоже решила вмешаться – посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал извиненияза появление в канадском парламенте 98-летнего ветерана дивизии "Галичина" Ярослава Гуньки.

А министр образования Польши Пшемислав Чарнек заявил, что "принял меры" для экстрадиции Ярослава Гуньки

"Учитывая скандальные события в канадском парламенте, связанные с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования SS Galizien, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу", – говорится в сообщении Чарнека в соцсетях.

Как передает СВС, министр юстиции и генеральный прокурор Канады Ариф Вирани заявил, что не может комментировать действия Чарнека, потому что никакого запроса об экстрадиции не поступало к нему, и никто из польского правительства не обращался к нему.

Что известно про Ярослава Гуньку

Ярослав Гунька родился в с. Урмань (Тернопольская обл.). В 1943 году добровольцем вступил в ряды дивизии "Галичина". Спасаясь от рук советской власти, выезжает в Европу. Сначала поселяется в Великобритании, а в 1954 г. переезжает в Канаду.

Ярослав Гунька в первом ряду посередине / Фото: forward.com

Является активным участником украинских организаций в Канаде. Почетный гражданин г. Бережаны (Тернопольская обл.).

Ярослав Гунька в канадском парламенте / Фото: The Canadian Press

Что известно о дивизии "Галичина"

Дивизия СС "Галичина" была создана нацистами из украинцев для борьбы против Красной армии в 1943 году. Нюрнбергский трибунал и так называемая комиссия Дешена, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастность "дивизионщиков" к холокосту и военным преступлениям. В заключении комиссии отмечалось, что все члены дивизии прошли проверку перед эмиграцией в Канаду.

В 2022 году Верховный суд Украины признал, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской.