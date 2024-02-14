Спикер Путина сделал заявление о продолжительности войны в Украине

В Кремле не видят перспективы для окончания боевых действий в Украине в 2024 году.

В среду, 14 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "специальная военная операция" в Украине может продолжаться дольше, чем планировалось. По его словам, боевые действия не закончатся в этом году.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Спикер Путина объясняет затяжной характер "специальной военной операции", как называют в РФ войну в Украине, тем, что она начиналась против Украины, но впоследствии "приобрела форму войны против коллективного Запада".

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"Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт", — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента уверяет, что, несмотря на изменение планов продолжительности войны от "захватить Киев за три дня" до по меньшей мере трех лет боевых действий, цели, которые ставит перед собой Кремль, не изменились.

Песков сказал, что вмешательство Запада привело к тому, что "операция [то есть война в Украине] будет идти немного дольше", но не завершится до того момента, пока "все поставленные задачи будут достигнуты".

Президент государства-агрессора Владимир Путин, объявляя о начале "военной операции" 24 февраля 2022 года, назвал ее целями "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, а также "защиту Донбасса от геноцида со стороны украинского правительства". В декабре того же года он заявил, что "операция" может занять длительное время. Через год во время "Итогов года" Путин сказал, что "мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей".

Напомним, в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к дипломатическому окончанию войны против Украины, но хочет оставить себе все те территории, которые она успела оккупировать.

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