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Спикера грузинского парламента оштрафуют за неправильную маску на избирательном участке

Спикера грузинского парламента оштрафуют за неправильную маску на избирательном участке

Спикера грузинского парламента оштрафуют за неправильную маску на избирательном участке

Скриншот видео

На защитной маске была символика правящей партии.

Во время выборов в местные органы власти, которые проходят в Грузии в субботу, 2 октября, председатель грузинского парламента Каха Кучава пришел на избирательный участок в защитной маске с символикой партии "Грузинская мечта", нарушив запрет агитации.

Об этом сообщает портал "Грузия онлайн" со ссылкой на брифинг в ЦИК Грузии.

В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что председатель парламента нарушил правила агитации, и сообщили, что председатель комиссии будет действовать в рамках закона.

Согласно закону, агитация на избирательном участке в Грузии наказывается штрафом в размере 2 тысяч лари (около 670 долларов).

Спикер парламента объяснил свой поступок поспешностью и невнимательностью. "Я действительно не обратил внимания на то, какую надел маску. Тот факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование и, как я понимаю, мне придется заплатить штраф ", — заявил Кучава.

Местные СМИ также сообщают, что в маске с символикой партии на избирательном участке появился также кандидат в мэры Тбилиси от правящей "Грузинской мечты", ексфутболист Каха Каладзе. В ЦИК Грузии пока не объявили об этом нарушении.

Напомним, что председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе убежден, что Саакашвили, которого арестовали правоохранители, вернулся в страну, чтобы осуществить государственный переворот.

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