Спикера грузинского парламента оштрафуют за неправильную маску на избирательном участке

На защитной маске была символика правящей партии.

Во время выборов в местные органы власти, которые проходят в Грузии в субботу, 2 октября, председатель грузинского парламента Каха Кучава пришел на избирательный участок в защитной маске с символикой партии "Грузинская мечта", нарушив запрет агитации.

Об этом сообщает портал "Грузия онлайн" со ссылкой на брифинг в ЦИК Грузии.

В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что председатель парламента нарушил правила агитации, и сообщили, что председатель комиссии будет действовать в рамках закона.

Согласно закону, агитация на избирательном участке в Грузии наказывается штрафом в размере 2 тысяч лари (около 670 долларов).

Спикер парламента объяснил свой поступок поспешностью и невнимательностью. "Я действительно не обратил внимания на то, какую надел маску. Тот факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование и, как я понимаю, мне придется заплатить штраф ", — заявил Кучава.

Местные СМИ также сообщают, что в маске с символикой партии на избирательном участке появился также кандидат в мэры Тбилиси от правящей "Грузинской мечты", ексфутболист Каха Каладзе. В ЦИК Грузии пока не объявили об этом нарушении.

Напомним, что председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе убежден, что Саакашвили, которого арестовали правоохранители, вернулся в страну, чтобы осуществить государственный переворот.

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