Списали 90 тысяч гривен за кебаб: новая схема кражи денег с карты

Новая мошенническая схема

Реклама

Во время путешествий многие позволяют себе больше и не особо следят за деньгами, которые потратили на еду и развлечения. У британского туриста таким способом списали 1500 фунтов (около 90 тысяч гривен) за кебаб. Он должен был заплатить всего 10 реалов — в тысячу раз меньше. Как не попасть на такое мошенничество в путешествии?

Историей о чрезмерном и неожиданном списании с карты поделились The Guardian.

Списали 90 тысяч гривен за кебаб: в Рио обманули британского туриста

Вопиющий случай мошенничества случился с британским туристом, когда тот отдыхал в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Продавец кебабов оказался мошенником и списывал с карт покупателей суммы, значительно выше заявленных. Он использовал для этого платежный терминал.

Реклама

Мошенника задержали 14 апреля на пляже Копакабана, расположенном через дорогу от дорогих отелей. Вместе с сообщником продавец использовал платежный терминал, чтобы значительно завысить цену на еду для иностранца.

Пострадавший заплатил за блюдо 10 тысяч реалов (1480 фунтов стерлингов) вместо 10 реалов (1,50 фунта). Наценка на кебаб вышла в 1000 раз.

Преступления и попытки мошенничества на пляжах Рио стали очень распространенными. Ведь там крайне трудно найти тех, кто вас обманул. Но именно эта схема уже не новая. Туристов «разводили» так и раньше, ведь они редко знают курс местной валюты.

Самым известным случаем мошенничества стала оплата кочана горячей кукурузы за почти 3000 фунтов стерлингов — это более 176 тысяч гривен. Тогда мошенникам удалось обмануть женщину из Аргентины.

Реклама

«Я не понимаю цифр на португальском. Я не говорю на португальском», — объяснял попавший в ловушку турист.

Глава местной полиции сообщила, что в Рио работают над искоренением мошенничества на пляжах, но отсутствие государственного контроля стимулирует мошенников обманывать людей и дальше.

Несмотря на единичные случаи обмана туристов, в последние годы Бразилию посещает рекордное количество туристов.

Как уберечься от неизвестных списаний с карты

Если вы собираетесь в путешествие и боитесь завышенных списаний с вашей карты, есть несколько способов предотвратить это:

Реклама

В приложении банка выберите функцию 3D Secure/Интернет-платежи/Подтверждение операций — это ручное подтверждение платежей. В момент оплаты вам нужно будет каждый раз давать свое разрешение на проведение операции. Выключите функцию «Оплаты в Интернете». Включайте только тогда, когда заказываете что-нибудь онлайн. Установите динамический CVV, который меняется раз в минуту или час. Установите мгновенные уведомления о списании с карт. Используйте для оплат в интернете или путешествиях не основную карту с минимальным запасом средств.

Следует помнить, что в отдельных случаях деньги с карты могут списывать и банки.