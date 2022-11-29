Список на 14 страниц: Россия просит у Индии более 500 видов товаров для ключевых отраслей экономики

Москва послала Индии список из более чем 500 товаров для потенциальных поставок, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Непонятно, сколько товаров будет экспортировано и в каком количестве, но источник в индийском правительстве заявил, что запрос был необычным по своему объему. Список товаров, необходимый России, занимает около 14 страниц.

Российские авиакомпании испытывают острую нехватку запчастей, поскольку почти все самолеты – иностранного производства. Для них Россия просит доставить 41 товар, включая компоненты шасси, топливные системы, системы связи и пожаротушения, спасательные жилеты и авиационные шины.

Москва просит у Индии о поставках деталей автомобильных двигателей, таких как поршни, масляные насосы и катушки зажигания. Также есть запрос на бамперы и ремни безопасности.

Также в списке были сырье для производства бумаги, бумажных пакетов и потребительской упаковки, а также материалы и оборудование для производства текстиля, включая пряжу и красители

Кроме того, в списке насчитывается около 200 позиций для металлургической отрасли.

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В течение десятилетий Россия являлась крупнейшим поставщиком военного оборудования в Индию и четвертым по величине рынком сбыта для индийской фармацевтической продукции.

Но, учитывая стремительный рост закупок российской нефти, высокий уровень поставок угля и удобрений из РФ, Индия ищет способы восстановить торговый баланс. По словам источника издания, Индия надеется увеличить свой экспорт почти до 10 млрд долларов в ближайшие месяцы благодаря российскому списку запросов.

Тем не менее, некоторые индийские компании не желают экспортировать в Россию из-за опасений попасть под санкции Запада и отсутствия ясности в отношении платежей.

Напомним, что Индия не присоединилась к западным странам и не ввела санкции. В свою очередь, резко увеличила закупки российской нефти, что смягчило влияние западных санкций на РФ.

Ранее политический эксперт Максим Джигун заявил, что на G20 Владимир Зеленский смог достучаться в Индию и Китай и убедить их в меньшей поддержке Путина.

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