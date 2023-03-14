Спланированная провокация: военный эксперт привел доказательства попытки умышленного уничтожения дрона США российским Су-27

У россиян есть богатый опыт провокаций без применения средств поражения.

Военный эксперт Александр Коваленко выразил мнение, что столкновение российского истребителя Су-27 с американским разведывательным БПЛА MQ-9 Reaper – это спланированная провокационная акция россиян.

Так, военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал столкновение истребителя и БПЛА.

Коваленко отметил, что у российских военных богатый опыт провокаций без применения средств поражения.

"Еще в советские времена практиковались провокационные и опасные действия авиации и кораблей по отношению к противникам. Су-27, не дорогой Су-35 или Су-34, а именно Су-27 пошел на сближение с БПЛА MQ-9, сознательно ставя целью его уничтожение С помощью повреждения винта.Сброс топлива перед сближением был обусловлен уменьшением риска возгорания и детонации.Это была спланированная акция.Да, генерал Хекер может называть такие действия "опасными и непрофессиональными", но они как раз были выполнены профессионально и намеренно.Американский разведывательный БПЛА, стоимостью с истребитель, был сбит малой, очень малой ценой. Цель достигнута", — считает Коваленко.

Он также предполагает, что США не отреагируют на инцидент военным образом.

"Но вот к чему они (россияне – ред.) могут побуждать Вашингтон во время формирования следующего пакета военной помощи Украине — вот в чем вопрос. Ведь без ответа этот вызов не останется", — добавил эксперт.

Добавим, что спикер Пентагона Патрик Райдер заявил: российский Су-27 получил определенные повреждения при столкновении с американским MQ-9 над Черным морем.

Также командующий ВВС США генерал Джеймс Гекер заявил об опасном и непрофессиональном действии россиян, что едва не привело к падению обоих самолетов.

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