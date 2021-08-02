"Спокойно прошел границу": муж легкоатлетки Тимановской рассказал, как и зачем въехал в Украину

"Спокойно прошел границу": муж легкоатлетки Тимановской рассказал, как и зачем въехал в Украину

Мужчина пока будет находиться в Украине в то же время его жену уже приглашают выступать за Польшу.

Муж беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую пытались силой вывезти в Минск после критики в адрес беларусских властей, Арсений Зданевич подтвердил, что уехал в Украину.

Об этом он рассказал в комментарии "ВВС News Украина".

В понедельник 25-летний Зданевич покинул Беларусь и въехал в Украину. Свое точное местонахождение в Украине он не называет из соображений безопасности.

"В Украине чувствую себя в безопасности", — говорит он и признается, что был здесь несколько раз проездом. Решил приехать в Украину, потому что у него здесь знакомые.

"Решение о выезде принял в течение получаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности", — добавил Зданевич.

В Беларуси осталась мама Тимановской, однако что будет дальше, пока муж легкоатлетки не готов ответить. "Пока все хорошо, они нас поддерживают", — отметил он, вероятно, имея в виду дипломатические службы иностранных государств.

Белоаусская спорстменка уже получила приглашение выступать за Польшу. "Польша уже готова вступиться за мою жену с возможностью выступать за Польшу", — рассказал ее муж.

На вопрос, поддерживали они с женой протесты в Беларуси, Арсений коротко ответил: "Политикой не интересовались и в протестах не участвовали". Он также предполагает, что готов вернуться с Тимановской в Беларусь, но "если нас не посадят, и не будет уголовных дел".

Напомним:

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес беларусских чиновников.

в Токио разгорелся вокруг беларусской легкоатлетки Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес беларусских чиновников. По словам 24-летней спортсменки, в беларусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщение в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

хотя она специализируется на коротких дистанциях. Оказалось, что за Беларусь в эстафете никому выступать: трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщение в соцсети беларусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.

трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилию атлетики На сообщение в соцсети беларусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и Там она обратилась к японской полиции. ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно про нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады-2020.

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