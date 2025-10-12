ТСН в социальных сетях

Спор из-за девушки перерос в боевые действия: 14 погибших

В Южном Судане спор из-за девушки перерос в бой с человеческими жертвами.

© Associated Press

В Южном Судане спор из-за девушки перерос в боевые действия с человеческими жертвами.

Об этом сообщает CBS News.

Все началось с спора между двумя офицерами, один из которых поддерживал президента, а другой — лидера оппозиции. По слухам, они обнаружили, что влюблены в одну и ту же девушку.

Офицер, поддерживавший оппозиционера, выстрелил в сторонника президента. После этого охрана открыла огонь. Бой начался на рынке, а затем перекинулся на блокпосты и казармы.

Жертвами стали не менее 14 военнослужащих: 6 бойцов оппозиционного подразделения и 8 из Вооруженных сил Южного Судана. Один гражданский, по предварительным данным, попал под перекрестный огонь, еще пятеро военных ранены.

Напомним, пьяная пилотка British Airways устроила потасовку с полицией на борту самолета.

