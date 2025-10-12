- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 277
- Время на прочтение
- 1 мин
Спор из-за девушки перерос в боевые действия: 14 погибших
В Южном Судане спор из-за девушки перерос в бой с человеческими жертвами.
В Южном Судане спор из-за девушки перерос в боевые действия с человеческими жертвами.
Об этом сообщает CBS News.
Все началось с спора между двумя офицерами, один из которых поддерживал президента, а другой — лидера оппозиции. По слухам, они обнаружили, что влюблены в одну и ту же девушку.
Офицер, поддерживавший оппозиционера, выстрелил в сторонника президента. После этого охрана открыла огонь. Бой начался на рынке, а затем перекинулся на блокпосты и казармы.
Жертвами стали не менее 14 военнослужащих: 6 бойцов оппозиционного подразделения и 8 из Вооруженных сил Южного Судана. Один гражданский, по предварительным данным, попал под перекрестный огонь, еще пятеро военных ранены.
