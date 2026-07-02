Спор из-за парковочного места закончился смертельной стрельбой: что известно

В США застрелили ветерана армии через паркоместо / © www.ladbible.com

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В штате Флорида (США) бытовая ссора на парковке возле супермаркета завершилась убийством. Женщина смертельно застрелила 62-летнего старшего сержанта армии в отставке Барта Дигулельмо после спора за место для автомобиля.

Об этом сообщает Lad Bible.

Инцидент произошел 30 июня у магазина Walmart в городе Норт-Лодердейл. По данным правоохранителей, между ветераном и неустановленной женщиной разразился конфликт. Очевидцы сняли событие на видео: на кадрах видно, как пар спорит, а в руках женщины уже есть пистолет.

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В какой-то момент Дигулельмо обошел автомобиль и подошел к оппонентке, после чего она выстрелила ему в живот. Мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице от полученных ран. Один из очевидцев инцидента рассказал журналистам, что слышал начало конфликта.

«Я подходил и услышал крик женщины. Она кричала и говорила многое», — отметил он.

Женщина, произведшая выстрел, осталась на месте происшествия. Она утверждает, что действовала в рамках самообороны, и сейчас сотрудничает со следствием. В правоохранительных органах подтвердили, что причиной трагедии стал конфликт из-за парковки.

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Родные погибшего шокированы событием и отрицают, что Барт мог вести себя агрессивно. По словам родственников, у мужчины было трое детей, ранее работал медбратом-травматологом и был глубоко верующим человеком.

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«Я просто не думаю, что кто-то заслуживал того, чтобы потерять жизнь из-за парковочного места. Он был хорошим человеком. Мой папа не такой человек. Он не идеален, но и не тот, кто мог бы дойти до таких крайностей», — отметила дочь погибшего Аманда.

Сестра погибшего в комментарии журналистам также подчеркнула положительные черты брата.

«Он был христианином и очень хорошим человеком и никому не причинял бы вреда», — отметила она.

Полиция продолжает расследование. Собранные материалы дела передадут в прокуратуру штата, которая и примет окончательное решение по предъявлению уголовных обвинений против женщины.

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