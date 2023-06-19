Спор из-за сада завершился трагедией: мужчина застрелил 11-летнюю дочь соседа

Спор между соседями длился не менее двух лет.

11-летняя британская девочка была застрелена в Сен-Эрбо в Бретани, на западе Франции, в субботу, 17 июня, во время спора между двумя соседями из-за их садов, сообщает местная мэрия.

Об этом пишет CNN.

Во время обстрела были тяжело ранены родители девочки. Ее 8-летняя сестра сбежала и была найдена "невредимой, но в шоковом состоянии", — заявила в воскресенье, 18 июня, прокурор Кемпера Кэрин Галли.

Семья была в своем саду, когда их 71-летний сосед-нидерландец появился с огнестрельным оружием и начал несколько раз стрелять в их сторону, прежде чем закрыться в своем доме с супругой, сообщают власти.

Полиция вмешалась в 22:00 по местному времени. Через час муж и его жена сдались и были взяты под стражу — с тех пор против него было начато расследование за убийство, сообщили французские прокуроры.

Французская прокуратура говорит, что 11-летняя девочка была объявлена мертвой в больнице, а ее отец получил травму угрожающей жизни головы и он в критическом, но стабильном состоянии.

Солейн Торнтон была застрелена, когда играла на качелях/Facebook

49-летняя мать также была ранена во время стрельбы и остается под наблюдением в больнице вместе с другой 8-летней дочерью, которая была госпитализирована в шоковом состоянии.

Стрельба произошла из-за разногласий по шуму в саду и вырубке граничащих с территорией деревьев, сообщила в понедельник, 19 июня, Регин Гийо, административная работница мэрии Плоневез-дю-Фау.

Стрелец был зол на своего соседа из-за того, что тот вырубил деревья, которые создавали тень на его территории, сказала Гийо, добавив, что спор длится по меньшей мере два года.

Нидерландца подозревают в том, что он выстрелил три-четыре раза из винтовки у своих соседей в саду примерно в 10 метрах от него, сообщил французский прокурор Камиль Миансони.

По его словам, считается, что мужчина намеренно нацелился на мать и отца семьи, добавив, что тот факт, что мужчина пошел искать винтовку в своем доме, свидетельствует об уровне умышленности в деянии.

Миансони рассказал, что против супруги пенсионера, имеющей бельгийское гражданство, возбудили менее серьезное расследование за "препятствование поиску правды".

Прокурор сказал, что жена вернула винтовку, которая, вероятно, была орудием убийства, в их дом после стрельбы.

По словам французского прокурора, подозреваемый сожалеет об убийстве после задержания.

"Мы думали, что они играют с петардами", — сказал Янник, сосед, услышавший стрельбу.

"Младшая девочка прибежала к соседям с криками, что ее сестра умерла", — рассказал сосед.

Галлей заявил в воскресенье, что "мотивы трагедии еще не известны". Но, согласно первоначальному расследованию, "кажется, между двумя соседями в течение нескольких лет шел спор относительно участка земли, прилегающего к двум объектам".

Прокуратура Кемпера начала расследование по обвинению в умышленном убийстве несовершеннолетней и покушении на убийство.

Маргерет Блюзен, мэр города Плоневез-дю-Фау, граничащий с Сен-Эрбо, рассказала, что ей было известно о споре между соседями несколько лет назад.

Напомним, во Франции полиция провинции Нормандия арестовала мужчину за убийство женщины, не имея ни тела, ни даже имени жертвы.

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