Спор между Украиной и Польшей из-за "неприглашения" на форум: в Варшаве извинились

Министр государственных активов Польши Яцек Сасин извинился за собственное заявление о том, что якобы Украина не пригласила польскую компанию Polska Grupa Zbrojeniowa на Форум оборонных индустрий в Киеве.

Об этом он написал в своем аккаунте X.

Говоря об отсутствии приглашения из Украины на оборонный форум, который состоялся в Киеве 30 сентября, "не располагал точной информацией".

"После разговора с президентом Polska Grupa Zbrojeniowa я получил информацию, что PGZ получала приглашение... В связи с моим сегодняшним заявлением... @RadioZET_NEWS. Прошу прощения за недоразумение", — написал министр.

Следует отметить, что PGZ также прокомментировала эти сообщения и подчеркнула "постоянное и тесное двустороннее сотрудничество" с Украиной.

Кстати, в своем интервью на Radio ZET Сасин заявил, что Polska Grupa Zbrojeniowa "не получила приглашение как компания" на Форум в Киеве. Министр подчеркнул, что "в последнее время мы имеем дело с рядом недружественных жестов со стороны Украины". Сасин сказал, что такие действия "будут иметь негативное влияние на Украину".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Варшава получила приглашение на Форум оборонных индустрий одной из первых, однако не приняла в нем участия.

Как сообщалось, новый спор между Украиной и Польшей возник именно из-за форума в Киеве. Среди прочего тогда Яцек Сасин заявил, что "лучше налаживать партнерство с Германией", а Украину он обвинил "в недружественных шагах".

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