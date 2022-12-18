Спор подростков в соцсетях закончился перестрелкой: двое погибших, еще трое — ранены

Участниками стрельбы в США были дети от 11 до 16 лет.

В американском городе Атланта (штат Джорджия) двое подростков погибли во время перестрелки, а еще трое попали в больницу с огнестрельными ранениями. Как объяснили в полиции, причиной стрельбы был спор в соцсетях.

Об этом сообщает Associated Press.

Офицеры полиции прибыли на место вызова в жилом комплексе на юго-западе города в субботу после 17:00 по местному времени (около полуночи по Киеву). Двое пострадавших во время перестрелки были мертвы, других – госпитализировали.

В полицейском департаменте сообщили журналистам, что погибли два мальчика в возрасте 14 и 16 лет, а ранены двое мальчиков — 11 и 15 лет и 15-летняя девочка.

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“Мы знаем, что в социальных сетях был какой-то спор, который перерос в стрельбу. Одна группа подростков пришла в квартиру с оружием, а потом другая группа начала стрелять в ответ”, — рассказал подробности заместитель директора полицейского департамента Чарльз Хэмптон-младший

Он также добавил, что стрельба началась в квартире, а затем перенеслась на улицу, где и нашли двоих убитых.

Детективы отдела убийств опросили несколько других лиц, чтобы определить их причастность.

В полиции сетуют, что на руках у американской молодежи слишком много оружия. Это приводит к тому, что в канун рождественских праздников в двух семьях будут похороны, а в еще нескольких — проблемы с законом.

Напомним, ранее возле торгового центра в Атланте подростки устроили стрельбу. Ее начали молодые люди, которых вывели с вокзала за ненадлежащее поведение и нарушение комендантского часа.

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