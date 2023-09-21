Спор Польши и Украины через зерно: президент Литвы пытается "помирить" Зеленского и Дуду

Гитанас Науседа встретился в Нью-Йорке со своими коллегами из Польши и Украины и напомнил им о главных целях.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что разногласия между Польшей и Украиной необходимо устранить как можно быстрее, поскольку речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности целого региона и даже континента.

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Офис президента Литвы.

Литовский лидер пытается "помирить" своих коллег Зеленского и Дуду, напомнив им о "общей, важнейшей цели — защите Европы от агрессивной экспансионистской политики России".

“Место Польши в оказании поддержки является исключительным. Необходимо найти решение, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", — подчеркнул Гитанас Науседа на встрече в Нью-Йорке с украинским и польским лидерами на фоне сообщений в публичном пространстве о том, что Польша прекращает поставки оружия в Украину.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Между тем публичные разногласия, независимо от их причин, не только подрывают единство, но и помогают враждебной пропаганде", — подчеркнул президент Литвы.

Как сообщает Офис президента Литвы, Науседа разговаривал с президентами Украины и Польши, в частности, об упрощении процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву, тем самым снижая напряженность.

В ближайшее время Гитанас Науседа продолжит диалог как с Украиной, так и с Польшей.

Как разгорался спор Украины и Польши

В среду, 20 сентября, посла Украины в Польше Василия Зварыча срочно вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему "решительный протест" из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН. При этом замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский признал, что между Украиной и Польшей существует "спор".

Ранее сообщалось, что Украина подала в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, требуя от этих стран упразднить эмбарго на импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров из Украины.

В своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, они делают "триллер" из вопроса зерна.

На фоне "зернового кризиса" польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает оружие Украине, поскольку сама активно вооружается.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Польша и Украина договорились найти совместное решение относительно эмбарго на зерно, что повлекло за собой спор между двумя странами.

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