Спорили, чей Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника (фото)

Между мужчинами возник конфликт, который завершился смертью.

В пятницу вечером, 2 июля, в польском городе Белосток арестовали 41-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 48-летнего соотечественника. По неофициальной информации, между мужчинами возник спор о территориальной принадлежности Крыма.

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Об этом сообщает польское издание "Kurier Poranny".

Убийство произошло на улице Кондукторская в доме, где проживали несколько иностранцев, которые приехали в Польшу на заработки в строительную компанию.

фото/Андриан Кузьмюк, "Polska Press"

48-летний потерпевший скончался в результате ножевых ранений.

фото/Андриан Кузьмюк, "Polska Press"

За содеяное арестованному украинцу грозит заключение от восьми до 25 лет.

фото/Андриан Кузьмюк, "Polska Press"

Напомним, в Польше суд начал рассматривать дело гражданки Украины, которая убила своего соотечественника, с которым работала вместе.

Новости мира: как украинец в Польше сопротивлялся аресту

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