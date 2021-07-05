Спорили, чей Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника (фото)

Между мужчинами возник конфликт, который завершился смертью.
В пятницу вечером, 2 июля, в польском городе Белосток арестовали 41-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 48-летнего соотечественника. По неофициальной информации, между мужчинами возник спор о территориальной принадлежности Крыма.
Об этом сообщает польское издание "Kurier Poranny".
Убийство произошло на улице Кондукторская в доме, где проживали несколько иностранцев, которые приехали в Польшу на заработки в строительную компанию.
48-летний потерпевший скончался в результате ножевых ранений.
За содеяное арестованному украинцу грозит заключение от восьми до 25 лет.
Напомним, в Польше суд начал рассматривать дело гражданки Украины, которая убила своего соотечественника, с которым работала вместе.