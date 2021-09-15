Спортсменам могут отменить запрет на употребление марихуаны

В США возмутились тем, что американская звезда легкой атлетики Ша'Керри Ричардсон пропустила Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на каннабис.

Возможность исключения марихуаны из списка запрещенных для употребления спортсменами веществ рассмотрит Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Причиной этого стало возмущение общественности из-за отстранения американской легкоатлетки Ша'Керри Ричардсон от участия в Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Reuters.

Во время отборочных соревнований на Олимпиаду 21-летняя спортсменка показала лучший результат в беге на 100 метров, но в ее пробе на допинг был обнаружен каннабис. Этот результат отменили, а легкоатлетку на месяц отстранили от участия в соревнованиях.

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Впоследствии девушка объясняла в СМИ, что принимала конопли, чтобы пережить болезненную потерю — смерть своей матери. Общественность встала на защиту спортсменки. В конце концов, с предложением отменить запрет на употребление каннабиса выступило Американское антидопинговое агентство (USADA).

Консультативная группа WADA приступит к изучению этого предложения в следующем году. В течение 2022 марихуана все еще будет находиться под запретом и будет определяться как допинг.

Напомним, футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два гола в ворота Украины, сдал положительный допинг-тест. Но результат матча пересмотрены не будет.

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