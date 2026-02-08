Спортсменов на Олимпиаде преследуют дроны

Зимние Олимпийские игры 2026 года / © Associated Press

На зимних Олимпийских играх в Милане используют FPV-дроны с камерами, которые снимают спортсменов на скорости и крупным планом во время соревнований. Новая технология обогащает впечатления зрителей и не ухудшает выступления олимпийцев.

Об этом заявили организаторы Игр в воскресенье, 8 февраля, передает Reuters.

Дроны с видом от первого лица (FPV) с их фирменным высоким жужжанием преследуют лыжников со скоростью 120 км/ч или следуют за слайдерами по ледяному каналу в санном спорте или скелетоне, предлагая инновационные кадры и ракурсы, приближающие зрителей к событиям.

Организаторы заявили, что спортсмены и зрители имеют разный уровень чувствительности, и некоторых может беспокоить присутствие дронов, но пока нет никаких доказательств того, что они как-то влияют на выступления спортсменов.

«Мы рассматриваем это как эволюцию спорта. Мы стремимся предложить лучший опыт просмотра как на стадионе, так и на улице и считаем, что дроны существенно не влияют на выступления спортсменов», — сказал спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей на пресс-конференции.

Дроны использовались на предыдущих Играх, в частности на Парижской Олимпиаде 2024 года, но это впервые, когда они были настолько распространены в освещении событий, в частности впервые в конькобежном спорте, где они летают всего в нескольких сантиметрах позади участников соревнований, когда те быстро проходят трассу.

Хотя пилотов дронов засыпали похвалой за их способность управлять крошечными летающими камерами на таких скоростях, некоторые зрители и телезрители заявили, что шум отвлекает.

Кроме того, один из дронов потерпел аварийную посадку во время первой тренировки по спуску, оставив обломки на трассе.

«Мы тестировали дроны перед соревнованиями, мы выслушали сообщество спортсменов… чтобы влияние не повлияло на их выступления, никак не беспокоило их. Пока что мы не получали никаких жалоб, которые могли бы привести к отказу от использования дронов в будущем», — сказала спортивный директор Milano Cortina Games Анна Риккарди.

