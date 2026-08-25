Способен "разрушать здания" и бить на 80 км: Россия показала новый дрон "Упырь-К"

Армия РФ / © Associated Press

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В России заявили о разработке нового беспилотника самолетного типа «Упырь-К», задекларированная дальность применения которого достигает 80 километров, а вес боевой части — 12 килограммов.

Об этом сообщают прокремлевские СМИ.

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«Упырь-К» — что известно о дроне РФ

Беспилотник показали на оборонной выставке во время форума «Патриоты России» в Тюмени, а разработчиком стал российский «Уралдронзавод».

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По данным источников, дальность полета дрона составляет до 80 км, хотя некоторые российские СМИ указывают на 50 км. Главной особенностью беспилотника называют увеличенную полезную нагрузку.

«Основное отличие „Упыря-К“ — это дальность применения, которая к настоящему моменту уже подтверждена и составляет около 80 км от места запуска. Кроме того, отличительной чертой является подтвержденная масса переносимой боевой части — 12 килограммов. Это достаточно значительный вес: можно переносить мину ТМ, которая расширяет зону поражения и позволяет полностью уничтожать здания», — цитирует представителя ОПК РФ российские СМИ.

Как отмечает УНИАН, характеристики возможностей уничтожения объектов преувеличены. Боевая часть весом 12 кг может повредить или обрушить небольшое сооружение, но для полного разрушения большого многоэтажного дома этого, вероятно, недостаточно.

Также отмечается, что «Упырь-К» потенциально представляет серьезную угрозу для украинских защитников из-за высокой мощности боеприпаса. Для сравнения, боевая часть российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» составляет всего от 1 до 3 кг в зависимости от модификации (в отдельных версиях — до 5 кг), что значительно уступает параметрам нового дрона.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, что украинская компания Fire Point завершила наземный этап испытаний баллистической ракеты и готовится к ее применению для ударов по территории России.

Также в День Независимости Украины президент Владимир Зеленский отметил мощную силу отечественного ОПК и дальнобойные удары по территории России. Глава государства подчеркнул, что украинские дроны и ракеты заставят врага ответить за свой террор.

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